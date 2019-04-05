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​Родственники задержанного в Сургуте за вымогательство бизнесмена обвиняют силовиков в пытках

Фото: Ichigo121212/pixabay.com
Фото: Ichigo121212/pixabay.com

В Сургуте родственники бизнесмена пожаловались в СКР на пытки со стороны полицейских и бойцов ОМОН. Как рассказал ИА СИА-ПРЕСС адвокат Владислав Колесников, со слов доверителей ему известно, что его клиента сутки пытали с применением шокера и других спецсредств. Официально в ведомствах эту информацию не комментируют.

По словам юриста, бизнесмен Петр Банчу был задержан 27 февраля. В этот день он вместе со своим знакомым приехал в гаражный комплекс, чтобы забрать долг у арендатора СТО. Но там его встретили силовики. Оказалось, что арендатор написал заявление в полицию о том, что Банчу вымогает у него деньги. Оформлено задержание было только 28 февраля. Где был задержанный эти сутки, официально не сообщалось. «До 28 февраля он находился в неизвестном месте, со слов нашего доверителя — у сотрудников полиции, и в это время над ним издевались. Я даже не могу сказать, что его пытали, чтобы выбить показания. Потому что как таковых показаний и не было после этого. Действия силовиков обжалуются», — уточнил Колесников.

Также адвокат рассказал, что его подзащитный был госпитализирован сразу после задержания, у него диагностировали повреждение решетчатой кости черепа. Из-за его плохого самочувствия пришлось перенести судебное заседания, на котором избиралась мера пресечения.

3 марта Банчу решением суда заключили под стражу. «Возбуждено одно уголовное дело по двум составам преступления: за вымогательство и разбойное нападение. Но, как мы видим из материалов дела, налицо гражданско-правовые отношения. Тем не менее, потерпевший написал заявление о том, что у него вымогают деньги», — рассказал адвокат.

Заявление о пытках в городской следственный отдел СУ СКР по Югре подала мать Петра Банчи. Ответа о результатах работы по ее жалобе от ведомства на данный момент не последовало, проверка еще проводится. В пресс-службе СУ СКР по Югре, пообещали ИА СИА-ПРЕСС прокомментировать информацию позднее.

В пресс-службе окружного управления Росгвардии по Югре сообщили, что в адрес ведомства «жалоб от граждан по этому поводу не поступало». В окружной полиции подтвердили, что в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по подозрению в вымогательстве и разбое: «Расследование по уголовным делам продолжается. Банчу сидит в СИЗО Сургута», — добавила представитель регионального УМВД.

Стоит отметить, что ранее на пытки со стороны бойцов ОМОНа пожаловались задержанные в Нижневартовском районе подозреваемые в краже нефтепродуктов. ИА СИА-ПРЕСС направило официальные запросы в ведомства по этому поводу, однако ответов еще нет.

Наиболее резонансным «делом о пытках» в Югре стали заявления задержанных в Сургуте представителей запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы». Однако проведенная ведомственная проверка фактов пыток со стороны силовиков не подтвердила. «Следственные органы нередко сталкиваются с такой «активной линией защиты» фигурантов уголовных дел. И по каждой жалобе на действия следователей, каждому доводу о нарушении прав сотрудниками следственного управления обязательно проводится тщательная проверка», — отмечали тогда в пресс-службе СУ СКР по Югре.

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Сегодня в 11:04, просмотров: 282, комментариев: 1


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 11:32
Странным выглядит обращение в СКР. Заявитель рискует подвергнуться пыткам со стороны сотрудников СК с целью вынуждения отказа от заявления о пытках.

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