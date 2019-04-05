​В соцсетях обсуждают видео, как молодой сургутянин издевается над ребенком

В Сургуте рядом с школой № 45 подросток издевался над маленьким ребенком. Видео происшествия появилось в городском паблике «К-Информ».

По словам автора ролика, одежда девочки была мокрой насквозь. Судя по версии мужчины, снимавшего видео, так «играли» брат с младшей сестрой. Уточняется, что в ролик не попал момент, где друг подростка тыкал в ребенка пневматическим пистолетом.

Отметим, что сургутян возмутили не только действия молодого человека — волну недовольств вызвало поведение автора ролика, не вмешавшегося в детский конфликт.

«И сидит в машине, видя такую картину, стыдно что люди только снимать и умеют, нежели выскачить и лещануть этому балбесу неадекватному» (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.), — пишет сургутянин в соцсетях.