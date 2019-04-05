​В Сургуте началась проверка после того, как из автобуса №45 высадили школьницу

Администрация Сургута начала проверку инцидента, произошедшего 1 апреля в автобусе маршрута №45. Руководство транспортного предприятия, которому принадлежит маршрут, вызовут в мэрию. Об этом сообщается на странице главы города Вадима Шувалова в соцсети.

«Узнал об инциденте, который произошел 1 апреля. Из автобуса маршрута 45 высадили 13-летнюю девочку, которая ехала на учебу в школу. У кондуктора якобы не нашлось сдачи. Поручаю моему заместителю Кривцову разобраться в данной ситуации. Необходимо немедленно вызвать руководство ООО «Центр». За последние две недели уже второй конфликт с участием этой компании-перевозчика. Считаю, что такие ситуации абсолютно недопустимы!», — говорится в посте.

Ранее сообщалось, что школьница — инвалид по слуху. Она пыталась расплатиться за проезд 100-рублевкой, но у кондуктора не оказалось сдачи и она высадила ребенка на следующей остановке.

Это не первый инцидент с детьми в общественном транспорте Сургута, о котором стало известно в 2019 году. Как писало ИА СИА-ПРЕСС, в марте водитель автобуса № 47 нагрубил детям и выгнал их из салона. Причиной тоже стал финансовый спор —кондуктор утверждал, что подростки не оплатили проезд. В феврале в маршрутке №69 водитель прижал дверями детсадовца. Родители пострадавшего ребенка ищут очевидцев происшествия. Они утверждают, что из-за полученных травм у ребенка начало падать зрение.

Стоит отметить, что в Тюмени перевозчикам запретили высаживать детей из общественного транспорта. Ограничение ввели после того, как из автобуса выгнали 11-летнюю девочку, которая не смогла заплатить за проезд. Ребенок пять часов добирался до дома пешком.