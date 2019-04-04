​Вадим Шувалов предложил сургутянам выбрать дизайн новых урн, а они его попросили убрать мусор из старых

Этим летом в Сургуте планируют установить 300 новых урн. Их дизайн предложили выбрать горожанам. Пост с четырьмя вариантами и возможностью проголосовать размещен на странице главы города Вадима Шувалова в соцсети.

«Предлагаю всем проголосовать за вариант мусорных урн, которые будут установлены в Сургуте. На первый взгляд, это такая мелочь, но задумайтесь — они встречаются практически в каждом городском пейзаже! Поэтому хочется, чтобы было удобно и красиво. Всего мы планируем закупить 300 урн, на улицах города они появятся ориентировочно в июне. Я буду очень признателен, если вы прокомментируете свой выбор. Мне важны и ваше мнение, и ваши критерии отбора», — написано от имени градоначальника.

Подписчики главы не заставили его долго ждать их мнения. В первых же комментариях они попросили убрать в тех урнах, которые уже установлены в городе. «И стоит отметить, что Сургуту не нужны новые урны. Необходимо обслуживать уже имеющиеся. А то урны и прочая поставили, а следить за этим никто не хочет. Стоят все в снегу и полные», — написал Роман Белов. «Добрый вечер! Установить можно, но почему их не убирают? Вечно полные», — продолжила тему Танзиля Хайриева.

Голосование продлиться до конца рабочего дня 7 апреля. На данный момент большинство голосов отдано в пользу первого варианта. Всего проголосовали 116 человек.

Стоит отметить, что в июле 2018 года Вадим Шувалов также сообщал подписчикам о том, что в Сургуте за два месяца установят 200 урн для мусора. На эти цели тогда выделялось из городского бюджета 1,6 миллиона рублей.