Сургутянину, подозреваемому в «минировании» трех зданий, грозит пять лет в тюрьме

Прокуратура Сургута направила в суд уголовное дело горожанина, которого подозревают в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве в трех зданий. За преступление подсудимому грозит лишение свободы до пяти лет.

«В ходе предварительного расследования установлено, что в феврале 2019 года житель Сургута, будучи в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений осуществил телефонный звонок в Единую диспетчерскую службу и сообщил заведомо ложные сведения о готовящемся взрыве в двух жилых многоквартирных домах и находящемся рядом с ними торговом центре, — заявляют специалисты. — Своими действиями обвиняемый дестабилизировал нормальное функционирование правоохранительных органов и государственных служб города, призванных оказывать помощь в экстремальных ситуациях».

Также отмечается, что обвиняемый неоднократно судим, в том числе за аналогичное преступление, привлекался к административной ответственности. Сейчас подозреваемый заключен под стражу.