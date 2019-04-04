​Администрация Сургута не продаст скандально известный автосалон KIA

Скандально известный автосалон KIA, расположенный на Югорском тракте в Сургуте, не будет продан на аукционе. О этом ИА СИА-ПРЕСС рассказал владелец дилерского центра Алексей Вдовенко.

«Конфликта между администрацией Сургута и мной не было. Здание законно введено еще в феврале, перед этим было получено разрешение. Но в Росреестр данные поступили позже, собственно, поэтому появились новости, что автосалон все еще считается объектом незавершенного строительства, — пояснил корреспонденту СИА-ПРЕСС Алексей Вдовенко. — На законных основаниях я буду решать выкупать у города участок или брать его в долгосрочную аренду на 49 лет. Сейчас мы обдумываем, как будет лучше для предпринимателя в российских реалиях».

Ранее портал siapress.ru сообщал, что, по словам специалистов комитета по земельным отношениям администрации Сургута, автосалон KIA считается объектом незавершенного строительства. Чиновники заявляли, что у бизнесмена заканчивается срок аренды участка, принадлежащего городской администрации, поэтому представители сургутской власти планируют продать его, если выиграют суд.

Напомним, в 2011 году вокруг автосалона KIA развернулся скандал — администрация города выдала разрешение на строительство теплого парковочного комплекса, а владелец построил автосалон. Тогда замглавы Сургута Роман Марков заявил, что сургутские власти добьются сноса объекта или приведения здания к изначально запланированному виду. После Марков покинул пост и конфликт между бизнесменом и администрацией сошел на нет.