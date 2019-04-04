​На ямочный ремонт в Сургуте потратят 24,5 миллиона рублей

В Сургуте на ямочный ремонт дорог планируют потратить 24,5 миллиона рублей. На эти деньги удастся привести в порядок более 18 тысяч квадратных метров дорог, сообщает пресс-служба администрации города.

«По состоянию на 3 апреля силами компании «Дорожные ремонтные технологии» удалось устранить ямы на 40 дорогах города. Это более 500 квадратных метров. Участки для ямочного ремонта были определены по результатам мониторинга автодорог Сургута при выявлении выбоин на проезжей части» , – сообщил начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог Алексей Кононенко.

Сейчас ямочный ремонт идет литым асфальтобетоном. С наступлением тепла он будет проходить методом сплошного асфальтирования.