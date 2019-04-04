Жители Сургута жалуются мэру на огромные лужи во дворах

Жители города за последние несколько дней буквально засыпали жалобами на огромные лужи во дворах портал «Твой Сургут» и комментарии под постами главы города Вадима Шувалова в соцсетях.

Сургутяне публикуют фотографии, и подписывают их возмущенными комментариями. «Можно сказать искусственное водохранилище, ну разве что уточек не хватает для полного антуража. Надо отметить, что данный искусственный водоем появляется регулярно каждую весну», — пишет один из жителей города про двор на Привокзальной.

«Из-за несвоевременного вывоза снега образовались огромные лужи. Даже машины, когда проезжают, тонут по самые колеса», — жалуется сургутянка на лужу на Нагорной улице.

«Вокруг снежной насыпи, с потеплением, образовалась огромная лужа, приходится ее далеко обходить и прыгать по «островкам», — возмущается жительница одного из домов на Мира.

На все обращения реагируют специалисты ДГХ, как под копирку отписывая одно и то же: «направлено уведомление в управляющую организацию для выполнения противопаводковых мероприятий на придомовых территориях многоквартирных домов в границах эксплуатационной ответственности». Но выполняют ли коммунальщики полученные указания?

Фото: tvoysurgut.ru