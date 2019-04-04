​Сургутянам представят программу оперных арий и увертюр «Странствия Музы» столичной «Мерзляковки»

Сегодня на сцене Сургутской филармонии в рамках фестиваля «Зеленый шум» выступит ансамбль солистов «Премьера» Академического музыкального училища при Московской Государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Музыкальный коллектив представит программу оперных арий и увертюр «Странствия Музы».

По словам специалистов пресс-службы филармонии, столичные гости покорили многие концертные площадки мира, включая резиденцию папы Римского Иоанна Павла II Castel Gandolfo, штаб-квартиру ООН в Женеве, штаб-квартиру Юнеско в Париже и многие другие.

Ансамбль солистов «Премьера» Академического музыкального училища при Московской консерватории исполнил в поезде композицию Георгия Свиридова «Тройка»

Напомним, в этом году на открытии фестиваля «Зеленый шум» ректор Академии русского балета им. А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе представил студентов с третьим актом «Щелкунчика» в Сургутской филармонии.

«Кстати, в 2016 году Ансамбль «Премьера» принял участие в проекте Николая Цискаридзе. Балет «Фея кукол» был представлен на сцене Эрмитажного театра Петербурга совместно с воспитанниками народного артиста РФ», — отмечают специалисты пресс-службы.