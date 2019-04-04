В Сургутском районе готовятся к выборам

В Сургутском районе началась подготовка к выборам глав и депутатов поселений муниципалитета. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказали в администрации Сургутского района.

Избирательная кампания в Сургутском районе пройдет сразу на нескольких уровнях. В первую очередь, в двух поселениях – Нижнесортымский и Белый Яр, пройдут выборы глав местных администраций. Помимо этого, два депутата думы Сургутского района досрочно сложили свои полномочия – в восьмом и 11-м избирательном округе, поэтому на этих территориях требуется провести довыборы.

«Речь идет о части двух поселений: Нижнесортымского и Федоровского. Помимо этого, в Русскинской сразу четыре депутата сложили свои полномочия. Кто-то перешел на муниципальную службу, а кто-то по личным причинам сдал мандат», – рассказали в администрации Сургутского района.

Также жителем сельских поселений Русскинская и Локосово предстоит принять участие в довыборах в окружной парламент. Два этих населенных пункта относятся к когалымскому избирательному округу, который в югорской думе представлял депутат Сергей Кочкуров. Он перешел на работу в главный офис «Лукойла», из-за чего досрочно сложил свой мандат. При этом в администрации Сургутского района допускают, что до единого дня голосования в советах депутатов еще могут произойти изменения.

Политические партии уже начали подготовку к выборам. В частности, в «Единой России» готовятся провести предварительное голосование (праймериз) 26 мая. Документы от кандидатов начали принимать 26 февраля и закончат 1 мая. Единый день голосования в этом году назначен на 8 сентября. Ожидается, что в выборах примут участие порядка 25 тысяч человек.