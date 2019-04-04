​Четверых иностранцев судят за создание подпольного казино в Сургуте. Им удалось незаконно заработать более 24 миллионов рублей

В Сургуте пол суд пойдут участники организованной преступной группы за организацию подпольного игрового клуба. Расследование уголовного дела в отношении четверых граждан Армении завершено.

Игровые автоматы были установлены в помещении торгового центра на улице Аэрофлотская. В октябре 2018 года преступную деятельность пресекли правоохранители.

«Тогда в игровом клубе прошли обыски, в ходе которых изъяты 12 игровых автоматов, денежные средства, а также документация, в том числе журналы, где отражались полученные доходы. Расследуя уголовное дело следователи установили, что от работы подпольного заведения обвиняемые получили более 24 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы.