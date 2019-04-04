​Из Сургута за нарушения выдворят 25 мигрантов

Сургутские полицейские провели рейды для выявления нарушений в сфере миграционного законодательства. Проверили 132 организации, более 350 жилых домов. Также стражи порядка побывали на 84 объектах «компактного пребывания иностранных граждан» — стройках, заведениях общепита и в дачных кооперативах.

«В ходе очередного оперативно- профилактического мероприятия выявлено порядка 250 правонарушений, из них более 180 нарушения условия въезда (выезда) и пребывания на территории РФ. 25 иностранных граждан будут выдворены за пределы Российской Федерации», — рассказали в пресс-службе УМВД Сургута.

Кроме того, с 25 по 29 марта возбуждено шесть уголовных дел. Одним из фигурантов стал 35-летний горожанин, который предоставлял иностранцам фиктивную прописку у себя в квартире.