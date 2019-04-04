Около 300 сотрудников департамента образования Сургута эвакуировали из-за подгоревшей еды

Информация о пожаре в департаменте образования Сургута оказалось ложной. В здании произошло задымление из-за подгорания еды. Об этом ИА СИА-ПРЕСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

«Пожара в здании не было, произошло подгорание пищи и сработала сигнализация. Сообщение о происшествии поступило в 9.07, по повышенному номеру автоматически выехали восемь пожарных расчетов. Около 300 сотрудников самостоятельно эвакуировались из здания департамента. На втором этаже было задымление, когда сотрудники пришли, достаточно было просто проветрить помещение», — заявили специалисты ведомства в разговоре с корреспондентом СИА-ПРЕСС.

Напомним, горожане, ставшие очевидцами произошедшего, сообщали, что в здании департамента образования Сургута произошел пожар.