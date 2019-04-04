​В Локосово сгорел жилой дом

В ночь на четверг, 4 апреля, поселке Локосово сгорел деревянный одноэтажный дом, в котором располагалось четыре квартиры. Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 03.20. На месте происшествия работали два пожарных расчета. Справиться с огнем удалось к 04.13.

К моменту прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем, рассказали ИА СИА-ПРЕСС в пресс-службе ГУ МЧС по Югре. По предварительным данным, восстановлению здание не подлежит. Причины возгорания устанавливаются, наиболее вероятная — неисправность отопительных печей. Во время происшествия никто не пострадал. Жильцы сгоревшего дома разместились у родственников.