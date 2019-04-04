​В Сургуте до 2025 года отремонтируют 13 школ

В Югре до 2025 года запланирован капитальный ремонт 56 школ. Наибольшее количество учебных заведений отремонтируют в Сургуте — 13 школ. Данные озвучил депутат думу округа Сергей Великий.

«В Кондинском районе в план на капремонт поставлены пять школ в посёлках Леуши, Алтай, Ягодное, Мортка и Междуреченский. Пять школ отремонтируют и в Советском районе: две в городе Советском и по одной в посёлках Пионерский, Алябьевский и Малиновский. Равное число капремонтов, по четыре, в плане у трёх муниципальных образований Югры: Югорска, Берёзовского и Сургутского районов. Капремонт пройдёт в двух школах Берёзово и Игрима. В Сургутском районе капремонты ждут школы в Лянторе, посёлках Нижний Сортым, Белый Яр и Фёдоровский», – сообщил народный избранник.

В этом году в округе отремонтируют семь зданий учебных заведений — в Сургуте и Урае, посёлках Талинка и Шеркалы Октябрьского района, в городе Лянтор и посёлке Белый Яр Сургутского района.

Финансирование капитальных ремонтов в школах Югры будет осуществляться за счет средств местных бюджетов. Как ранее сообщало ИА СИА-ПРЕСС, администрация Сургута разместила тендер на ремонт школы №6. На него планируется потратить порядка десяти миллионов рублей. За эти деньги планируется реконструкция пищеблока и ремонт кровли.