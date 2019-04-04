​В Сургуте автомобиль сбил женщину на светофоре

Сегодня, 4 апреля, утром на перекрестке Мира — Маяковского в Сургуте произошло ДТП — автомобиль сбил 55-летнюю женщину. Сейчас пострадавшая находится в больнице, о ее состоянии на данный момент ничего не известно.

«Около 7.00 на регулируемом пешеходном переходе перекрестка проспект Мира — улица Маяковского водитель 1974 года рождения, управляя автомашиной «Тойота Корола» допустил наезд на пешехода 1963 года рождения», — пояснили подробности происшествия корреспонденту ИА СИА-ПРЕСС в пресс-службе городской ГИБДД.

Также специалисты отметили, что по данному факту проводится административное расследование, в ходе которого вина участников ДТП будет установлена.

Фото, видео: vk.com/kinform.