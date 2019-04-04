​В департаменте образования Сургута произошел пожар

В здании департамента образования Сургута, расположенном напротив торгового комплекса «Сибирь» произошло возгорание. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

«На улице чувствуется запах дыма. К зданию подъехали по меньшей мере четыре пожарных машины. Сотрудников эвакуировали», — пояснили горожане корреспонденту ИА СИА-ПРЕСС.

Уточнить более подробную информацию о возгорании у экстренных служб пока не далось.

Напомним, последний крупный пожар в Сургуте произошел в здании, где расположен дом мебели «Фараон», а также складские и офисные помещения.