Долгострой возле бывшей «Авроры» в Сургуте может вскоре быть завершен. А пока в пустом здании зависают подростки

Долгострой, находящийся возле бывшего кинотеатра «Аврора» в Сургуте может быть завершен в скором времени. Об этом СИА-ПРЕСС рассказал нынешний владелец объекта, бизнесмен Михаил Сердюк.

«В прошлом году мы снесли забор вокруг здания, потому что вид был, прямо скажем, непрезентабельный и решили сделать нормальное благоустройств, чтобы можно было бы спокойно ходить. Что касается самого здания, то сейчас мы составляем всю необходимую документацию по постройке, а потом будем решать, как его использовать. Планы есть, но я бы пока не хотел их озвучивать», – рассказал Сердюк.

Читатели siapress.ru, живущие на улице Магистральной, отмечают, что в настоящий момент постройку используют для игр подростки.

«Будем разбираться, как они туда смогли попасть и ограничим доступ. Но у меня вопрос. Если люди увидели, что туда кто-то залез, почему не обратились в соответствующие службы», – сказал по этому поводу владелец здания.

Напомним, что ранее долгострой возле «Авроры» был обнесен забором с колючей проволокой. По одной версии, в народе этот объект назывался «туалетом Барсова», потому что якобы первоначально (при получении разрешения на строительство) здание должно было стать общественным туалетом. В свою очередь, принадлежавшая на тот момент бизнесмену Евгению Барсову компания «Сургутстройтрест», по некоторым данным, несколько отклонилась от первых планов, но достроить здание не смогла. Дозвониться до Барсова, чтобы узнать историю объекта, не удалось. Впоследствии «Сургутстройтрест» был куплен группой «СТХ», возглавляемой депутатом окружной думы Михаилом Сердюком.

До конца 2018 года с постройкой ничего не происходило, пока осенью не приехала строительная техника и не убрала забор. После этого на прилегающей территории провели уборку и начали делать благоустройство. Довольно быстро на том месте, где раньше стоял забор, появилась новая пешеходная дорожка, за счет чего расширилась аллея. Здание при этом осталось законсервированным, а о его дальнейшем предназначении ничего не было известно. Редакция СИА-ПРЕСС будет следить за судьбой объекта и информировать своих читателей.