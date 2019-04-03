​36 сургутских новостроек включены в программу капремонта

В Югре в программу капремонта включены 65 многоквартирников, недавно введенных в эксплуатацию, 36 из них — из Сургута, остальные — из Нягани, Советского и Нефтеюганского районов. Изменение в программу капремонта внесло правительство округа, сообщает пресс-службы Югорского фонда капремонта.

Кроме того, исключен из программы 121 дом. «Почти 90 домов – это многоквартирники, имеющие меньше пяти квартир. Остальные были исключены из программы по одной из трех причин: износ превышает 70 процентов, дом признается аварийным, или же совокупная стоимость капремонта превышает предельную. Чаще всего дома исключаются по превышению износов конструктивов более 70 процентов. Больше всего домов было исключено из программы капремонта в Сургутском районе – 36 многоквартирников, в Сургуте всего 16», — рассказали в фонде.

Как ранее сообщало ИА СИА-ПРЕСС, собственникам исключенных из программы капремонта 89 3- и 4-квартирные домов, вернут более 10 миллионов рублей.