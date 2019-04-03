​Правительство Югры хочет отсудить у строителей перинатального центра в Сургуте 200 млн рублей

Служба жилищного контроля и строительного надзора Югры подала исковое заявление на компанию ООО «ВИС ИНФРАСТРУКТУРА», которая является окружным партнером по строительству центра охраны материнства и детства в Сургуте. Об этом свидетельствуют документы в электронном архиве арбитражного суда.

Специалисты департамента здравоохранения Югры подтвердили информацию о судебном разбирательстве.

«Это штатная ситуация. Иск касается неустойки за просрочку сдачи объекта. Она предусмотрена соглашением о государственно-частном партнерстве с застройщиком. С документом можно ознакомиться на сайте правительства Югры, — пояснили ИА СИА-ПРЕСС сотрудники югорского депздрава. — Сумма неустойки 218,5 млн рублей. По условиям соглашения — это верхний предел неустойки, она взыскивается за полный период просрочки».

В пресс-службе арбитражного суда заявили, что заседание по данному делу запланировано на 15 апреля.

Напомним, ранее siapress.ru сообщал, что возведение Окружного центра охраны материнства и детства в Сургуте началось в 2015 году. Больница стала одним из крупнейших в России проектов, строящихся на принципе государственно-частного партнерства. На реализацию центра было заложено 10,9 млрд рублей.

Сдача объекта планировалась еще в 2017 году, однако с того момента срок постоянно сдвигался — сначала на второй квартал 2018 года, далее открытие клиники анонсировали на осень прошедшего года.

В декабре 2018 года руководитель перинатального центра в Сургуте Лариса Белоцерковцева отказалась называть точную дату открытия центра, заявив, что «множество вопросов будет решаться в 2019 и начале 2020 года».

В пресс-службе окружного департамента здравоохранения корреспонденту СИА-ПРЕСС не смогли прокомментировать процесс строительства нового роддома. В адрес ведомства были направлены вопросы о планируемых сроках открытия клиники.