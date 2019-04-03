​В Сургутском районе ограбили цех нефтедобывающей компании

В Сургутском районе задержан 32-летний сотрудник нефтедобывающей компании. Мужчину подозревают в краже имущества с места работы на 250 тысяч рублей.

«Мужчина пояснил, что решил похитить контролеры, чтобы в дальнейшем их реализовать. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», — сообщили в пресс-службе районной полиции.

Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.