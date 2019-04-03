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​В Сургуте ищут очевидцев инцидента в маршрутке: водитель зажал ребенка дверью

По словам матери пострадавшего, из-за этого у мальчика появились проблемы со зрением

В сургутских группах в соцсетях второй день активно распространяется пост сургутянки под ником Руслана Борисова (в переписке с корреспондентом СИА-ПРЕСС она представилась как Айгуль Шамсиева), в котором она ищет очевидцев неприятной ситуации, которая произошла с ее маленьким сыном.

28 февраля Айгуль и ее ребенок ехали на маршрутке № 69. Когда они начали выходить из машины, водитель не заметил ребенка и закрыл двери, прижав ему руку и голову. «Мы вышли, и он сразу тронулся, даже не поинтересовался состоянием ребенка. Сын как вышли, сделав пару шагов, потерял сознание на 5 мин. После пришел в себя, и мы потихоньку пошли дальше. Пока шли он блевал несколько раз. Мы сообщили в ГАИ и съездили в травму. После получения травмы зрение резко ухудшилось, и давление высокое. Сейчас проходим обследование и лечение в Татарстане за свой счет», — пишет Шамсиева. Сургутянка также утверждает, что «начальник маршрута заплатил денег в ГАИ и дело закрыли».

В пресс-службе УМВД Сургута нам ответили, что «по предварительной информации ребенок получил телесные повреждения, не представляющие опасность для жизни. Проверка по факту случившегося продолжается». Полицейские пообещали подробнее прокомментировать ситуацию позднее. Мы опубликуем ответ после получения.

Корреспондент СИА-ПРЕСС связался с Айгуль, но она, сославшись на плохое самочувствие, перенаправила нас к своему мужу Федору Карякину. Мы попросили его ответить на вопросы, которые возникли у многих горожан после прочтения текста обращения. Выяснилось, что в информации, которую его жена выложила в соцсеть, есть некоторые неточности.

— Чего вы пытаетесь добиться?

— Этот водитель продолжает перевозить людей, нарушая правила ПДД. Такие водители, зачем они нужны? Хотим, чтобы его сняли с машины.

— Почему обратились в больницу только вечером, хотя ваша жена пишет, что ребенок терял сознание на несколько минут и его несколько раз тошнило?

— Не терял. Просто после сотрясения такого рода не мог на ногах нормально стоять. После того, как пришел в чувство, его стошнило.

— И его все равно отвели в садик?

— Бывают ситуации, когда не с кем ребенка оставить. Жена позвонила мне, я сказал, что если ребенок нормально себя чувствует, более-менее отошел, то отвести в сад. Она привела его в садик и попросила воспитателя и медика присмотреть за ним. Врач его осмотрел, и сказал, что вроде все нормально. Единственное, он жаловался, что голова побаливает. А так бегал бодренький. Чуть что мы бы забрали его.

— Вечером стало хуже?

— Вечером у него резко поднялось давление. Кровь из носа пошла, и мы поехали в травматологию. Два дня как кровь у него не идет. А так и ночью может пойти, и днем. Чуть-чуть стоит ему пробежаться, начинает болеть голова и кровь сразу. У нас не было судебно-медицинской экспертизы, хотя заключение судмедэксперта есть. Был только осмотр дежурным врачом. Он дал свое заключение в выписке. А судмедэксперт ребенка не осматривал, на каком основании сделали вывод?

— В соцсетях знакомые вашей жены пишут, что у вашего ребенка проблемы с глазами были и до этого. И что вы лукавите, рассказывая, что зрение ухудшилось из-за полученной травмы.

— Зрение у него немножко упало (незначительно), а после этого случая пошло резкое ухудшение в минус. Нам врач сказала, что зрение до такой степени не может так быстро упасть просто так. Бывает, что он расстояние до предмета не может определить, а раньше такого не было.

— Кто-то уже отозвался из свидетелей?

— Нет пока.

— Почему только сейчас начали искать очевидцев?

— Мы только недавно приехали из Казани. Хотели все с водителем решить, но тогда не могли ничего утверждать без обследования. Сейчас он говорит, что ничего такого не было, он все отрицает.


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Сегодня в 13:14, просмотров: 50, комментариев: 0


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