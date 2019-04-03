​К крепко уснувшему в машине сургутянину вызвали неотложку

У дома №4 на улице Губкина в Сургуте прохожие обнаружили в салоне автомобиля Toyota Corolla мужчину, который не подавал признаков жизни. Неравнодушные горожане вызвали экстренные службы.

«На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и бригада неотложки. Врачи не сразу смогли осмотреть мужчину - двери оказались заблокированы. Полицейские решили вскрыть машину. Пострадавший находился при смерти. Его госпитализировали в больницу. Известно, что ему 37 лет», — сообщается 3 апреля в паблике «К-Информ» во «ВКонтакте». Там же уточняется, что в машине был обнаружен подозрительный медпрепарат.

На видео, опубликованном в соцсети, запечатлено, как медики достают мужчину из салона, укладывают на носилки и отвозят в карету скорой. На все эти манипуляции автомобилист никак не реагировал.

Однако в пресс-службе городской полиции ИА СИА-ПРЕСС сообщили, что мужчина просто спал, его здоровью ничего не угрожает, и госпитализирован он не был.