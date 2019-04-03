​В Сургуте 4 апреля зазвучат сирены

В четверг, 4 апреля, в Сургуте проверят работу автоматизированной системы централизованного оповещения. Электромеханические сирены запустят с 15.30 до 16.00, сообщается на сайте администрации города.

«Просим соблюдать спокойствие», — обратились к горожанам в мэрии.

В пресс-службе ГУ МЧС по Югре отметили, что проверка работы сирен 4 апреля будет проходить на всей территории округа. «Проверка проводится с целью оценки технического состояния аппаратуры оповещения и работоспособности электросирен в преддверии паводкоопасного и пожароопасного периодов 2019 года», — пояснили в ведомстве.