​Виктор Сысун и Артем Зайцев провели прием граждан по личным вопросам в общественной приемной партии ЛДПР в Сургуте

Накануне прием граждан по личным вопросам провели депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Виктор Сысун и депутат Тюменской областной Думы Артем Зайцев. Встреча с гражданами проходила в общественной приемной партии ЛДПР.

В своем плотном рабочем графике парламентарии постоянно находят время для того, чтобы пообщаться со своими избирателями. Практически еженедельно в общественной приемной партии ЛДПР в Сургуте либерал-демократ Виктор Сысун встречается со своими избирателями. В этот день вопросы поступали разного характера. Среди них – проблема с возвратом жилья в собственность. На совместный прием депутатов обратилась сургутянка – работник социальной защиты с жалобой на мошеннические действия неустановленной группы лиц. Квартиру одинокой престарелой женщины, пока та лечилась в стационаре, обманным путем переоформили на чужих людей и жительница надеется вернуть квартиру собственнице.

В рамках личного приема депутаты рассмотрели еще одно обращение жителя города Сургута по вопросу включения в расчетку за оплату услуг ЖКХ дополнительного платежа за ремонт фасада, помимо того, что уже есть строка по текущему ремонту и строка по капремонту, а это еще и дополнительно включили.

«Сегодня масса обращений подобного рода. Люди не понимают, почему дважды обязаны платить за ремонт. Это не правильно. Подготовим соответствующие запросы в Службу Жилстройнадзора и прокуратуру», – прокомментировал депутат Артем Зайцев.

В рамках приема граждан была дана юридическая консультация по вопросу улучшения жилищных условий молодого специалиста.

Депутаты Сысун и Зайцев внимательно выслушали жителей города, провели необходимые консультации, и дали соответствующие разъяснения. Решение всех озвученных в ходе приема граждан проблем Виктор Сысун взял под личный контроль.

По мнению Виктора Богдановича, личный прием граждан – это один из наиболее эффективных способов работы с населением: «Это возможность напрямую обратиться к органам государственной власти за поддержкой в трудной жизненной ситуации или же в органы внутренних дел по вопросам мошенничества со стороны граждан или организаций. Поэтому люди понимают, что есть место, в данном случае общественная приемная партии ЛДПР, куда можно прийти с самыми сложными проблемами и решить их. Мы консультируем людей, и помогаем оформить запросы в соответствующие структуры и органы», Аппарат фракции ЛДПР в Думе Югры шестого созыва считает депутат Сысун.

Общественные приемные партии ЛДПР работают во всех городах и районах Югры.