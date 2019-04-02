Сегодня, 2 апреля, на Нефтеюганском шоссе в Сургуте столкнулись автомобили Audi Q7 и легковая машина Peugeout. Как сообщает LIFE86 | Сургут со ссылкой на K-Inform, 36-летняя женщина, находившаяся за рулем Peugeot, скончалась на месте от полученных травм. По предварительным данным, есть и другие пострадавшие. Авария случилась возле УТТ-6. Подробности происшествия читайте скоро на siapress.ru.
В страшном ДТП в Сургуте погибла 36-летняя женщина
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