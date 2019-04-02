​Полиция Сургутского района начала проверку после падения ребенка на арматуру на заброшенной стройке

В поселке Солнечный полицейские устанавливают обстоятельства травмирования ребенка на заброшенной стройке. Об этом ИА СИА-ПРЕСС сообщили в пресс-службе ОМВД по Сургутскому району.

Стражам порядка предстоит установить, кому принадлежит заброшенный строящийся объект и почему он доступен для детей. После завершения проверки будет принято процессуальное решение.

В минувшие выходные мальчик, играя с приятелем на недостроенном многоуровневом гараже, упал на арматуру. Пострадавшему понадобилась помощь спасателей, он госпитализирован.