«Паркон» больше не будет штрафовать жителей арендного дома в Сургуте за нарушение правил парковки

Власти Сургута сделали «поблажку» жителям арендного дома на Захарова, 12, убрав их двор с маршрута «Паркона».

Напомним, жильцы арендного дома уже несколько месяцев жалуются чиновникам на нехватку парковочных мест: во дворе практически везде стоят запрещающие знаки, а подземный паркинг закрыт. Поэтому жильцы вынуждены нарушать правила парковки, за что постоянно получают штрафы от «Паркона», а автомобили периодически увозят на штрафстоянку.

Сначала чиновники рекомендовали жителям арендного дома парковаться в соседнем дворе на Захарова, 10, в платном подземном паркинге. Теперь же рабочая группа по обеспечению координации работ по развертыванию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» приняла иное решение. Об этом на портале «Твой Сургут» сообщил заместитель начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Рачёв. Чиновники решили временно исключить дворы домов на Захарова, 12 и 12/1, из действующих маршрутов «Паркона» до ввода в эксплуатацию подземного паркинга по адресу Захарова, 12/2. Когда это произойдет — не сообщается.

В «Сибпромстрое» нам пообещали рассказать о планах компании по поводу этого паркинга на следующей неделе. Мы опубликуем информацию после получения.