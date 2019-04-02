​Администрация Сургута объяснила, почему не меняет режим светофора на перекрестке Энгельса-Энергетиков

Сургутянин Евгений Заклунный попросил чиновников через портал «Твой Сургут» поменять режим работы светофора на перекрестке улиц Энгельса и Энергетиков.

«Со стороны Энгельса в сторону Университетской … одна полоса движется прямо. Из-за этого вечная пробка и люди постоянно вынуждены нарушать», — пишет горожанин.

Чиновники на жалобу отреагировали, сообщив, что корректировку работы этого светофора они уже проводили два года назад, и опыт показал, что действующий режим — самый оптимальный. «Одновременное движение из двух полос на перекрестке во все направления по улице Энгельса от администрации, и выделение пешеходного движения в связи с этим, стали причиной мощных транспортных заторов на подходах к перекрестку со всех сторон. Пробка по Энгельса растягивалась до перекрестка с улицами Гагарина и Республики. В результате был внедрен предыдущий режим работы светофорного объекта с небольшими корректировками», — ответил заместитель начальника отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог департамента городского хозяйства Андрей Байков.