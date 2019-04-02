Сургутский политехнический колледж обвинили в загрязнении окружающей среды утопленным теплоходом

Накануне в соцсетях появилась информация, в которой Сургутский политехнический колледж обвинили в загрязнении окружающей среды и сокрытии этого факта.

Житель города опубликовал в паблике «K-inform» информацию, что 26 марта на местном судоремонтном предприятии затонул теплоход Ярославец «Фрам», принадлежащий Сургутскому политехническому колледжу. «На данный момент происходит растекание горюче-смазочных жидкостей и подсланевых вод. На расстоянии от затопления распространяется четко выраженный запах дизельного топлива. 28 марта было сообщено в Природнадзор, реакции не было. 1 апреля сотрудники вышеуказанного колледжа пытаются скрыть разлив ГСМ с целью избежания ответственности», — рассказал подписчик паблика.

Однако эта информация, по словам заместителя директора по техническим вопросам Сургутского политехнического колледжа Тимофея Гурина, недостоверна. «Не может оттуда ничего течь ни в какую реку. Судно находится на списании и подготовлено к утилизации. Оно все вычищено, снято все оборудование, слиты все технические жидкости, есть все необходимые документы, — объяснил корреспонденту СИА-ПРЕСС Тимофей Гурин. — Темное на фотографиях — это вода такая. Я видел эту публикацию. Это кто-то раздувает информацию, я не знаю кто. Все контролирующие органы уже выезжали туда, все в порядке. На данный момент ведется работа по подъему судна».

Руководитель Росприроднадзора Югры Александр Федяев рассказал СИА-ПРЕСС, что о ситуации знает, и пообещал дать комментарий позднее.