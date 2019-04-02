В Сургуте вновь объявили аукцион на отлов и усыпление собак. С 2020 года эвтаназия для животных будет запрещена

В Сургуте вновь ищут подрядчика, который займется отловом и содержанием бродячих собак. Соответствующая заявка размещена городской администрацией на сайте госзакупок. Начальная сумма контракта составляет 4,2 миллиона рублей, а все работы должны быть закончены до 30 ноября 2019 года.

Подрядчик обязан будет отловить 99 животных и содержать их в течение 182 дней. Если за это время хозяин не будет найден или собака окажется больной, то ее усыпят. Причем это последний раз, когда их будут подвергать эвтаназии – с 1 января 2020 года вступает в силу закон об ответственном обращении с животными, который запрещает умерщвлять собак.

«Текста документации по аукциону еще не видел, но, судя по всему да, это последний раз, когда отлов будет происходить по текущим правилам. С 1 января будем работать уже по новым правилам. Правда, насколько мне известно, постановление правительства округа № 366, которое определяет порядок отлова собак в Югре, вступает в противоречие с новым законом», – рассказал СИА-ПРЕСС индивидуальный предприниматель Константин Давлетов, чья служба занимается отловом бродячих собак в Сургуте.

Редакция СИА-ПРЕСС обратилась в ветеринарную службу Югры, чтобы подтвердить информацию о противоречиях в законодательстве. Ответ пока не получен.