В Сургуте голый и окровавленный мужчина выпрыгнул с ножом со второго этажа

Сегодня, 2 апреля, на улице Республики в Сургуте горожане обнаружили голого мужчину в крови. На место прибыли экстренные службы. По словам специалистов, мужчина выпрыгнул со второго этажа. По предварительной информации он находился под действием наркотических веществ. Об этом ИА СИА-ПРЕСС сообщили в пресс-службе городской полиции.

«Ближайший наряд патрульно-постовой службы был направлен на место. Сотрудники задержали 38-летнего мужчину — он был голым, в руках находился нож, предположительно в состоянии наркотического опьянения. Судя по всему, нанес себе несколько ранений ножом», — пояснила предварительные данные о происшествии в Сургуте корреспонденту СИА-ПРЕСС специалист группы по связям со СМИ УМВД Елена Ким.

Понесет ли мужчина наказание за свои действия на данный момент не известно — расследованием дела займется городская полиция.

Фото, видео: vk.com/kinform.