​В ДТП на трассе в Сургутском районе пострадали три девочки-подростка

В понедельник, 1 апреля, около 05.45 на 243 километре автодороги «Сургут — Когалым» в Сургутском районе в ДТП пострадали три ребенка.

По данным отдела пропаганды УГИБДД Югры, 39-летний водитель автомобиля Hyundai врезался в стоящую на дороге фуру Mercedes. «В результате ДТП водитель и три пассажира «HYUNDAI», девочки 2001, 2003 и 2004 годов рождения, получили травмы», — сообщили в ведомстве.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых семь человек получили травмы.