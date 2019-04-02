​В Угуте прошло одно из самых ярких соревнований Сургутского района по лыжным гонкам

Накануне на центральной площади Угута было многолюдно: с утра развернулись торговые ряды – вкусно пахло шашлыками, свежей выпечкой и горячим чаем; заканчивались последние приготовления концертной площадки; спортсмены и болельщики собирались на одно из самых любимых мероприятий села – Угутские лыжные гонки.

Лыжные гонки проходят в Угуте уже восьмой год подряд. Они объединяют спортсменов из трёх поселений – Угута, Ульт-Ягуна и Локосово. Участники четырёх возрастных категорий соревнуются в личном зачёте и командном первенстве.

«Лыжный спорт всегда был популярен в Югре и Сургутском районе, поскольку лыжи – доступная для многих возможность укреплять здоровье и сохранять хорошую физическую форму. Именно поэтому Угутская лыжня активно поддерживается депутатским корпусом Думы Сургутского района: мы знаем, что сельские жители любят этот спортивный праздник, ждут его, активно к нему готовятся», — отметил в своём приветственном слове председатель Думы Сургутского района Анатолий Петрович Сименяк.

Участие в соревнованиях – это не только проверка уровня подготовки спортсменов, но и яркие эмоции и незабываемые впечатления. Напомним, лыжникам старше 14 лет предстояло преодолеть дистанции в 1, 2 километра в личном зачете и 500 метров – в командном. А каждая команда – это четверо участников личного зачета: двое мужчин и двое женщин.

Помимо лыжных гонок в программе праздника были предусмотрены детские спортивные игры и концертная программа, подготовленная творческими коллективами УгутскогоЦДиТ. Кстати, появилось и новшество: в этот раз на угутской площадке выступали и артисты из других поселений.

Не забыли организаторы праздника и о дошколятах: специально для малышей провели «Весёлые старты», на которых ребята смогли померится силой, ловкостью, быстротой, а победители состязаний получили сладкие призы.

Напомним, что инициатором и спонсором соревнований уже восьмой год подряд выступает депутат Думы Сургутского района Оразхан Калиев. «В этом году мы увеличили призовой фонд победителям в личном зачете, пояснил Оразхан Аманханович и добавил, что сегодняшние лыжные гонки приурочены к 95-летию Сургутского района и 210-летию села Угут.

В итоге в напряженной борьбе переходящий кубок состязаний достался сборной команде Угута. Победители в личном зачёте также получили ценные призы и подарки.