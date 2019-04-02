​В Сургуте в день распространения информации об аутизме пройдет акция «Зажги синим»

2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об аутизме. В Сургуте во вторник запланирован ряд мероприятий, посвященных этой дате.

«Международная акция «Зажги синим» пройдёт во многих городах мира, чтобы обратить внимание на проблемы людей с нарушениями развития аутистического спектра. Сургут участвует в акции с 2016 года. В 15:30 в Сургутской филармонии будет пресс-конференция, а в 16:30 на площади Советов соберутся дети, их родители, неравнодушные горожане. В знак поддержки в небо запустят синие воздушные шары, и весь вечер подсветка здания будет синей. В завершение акции в 17:00 в малом зале филармонии начнётся спектакль «Как Страусёнок друзей искал», который покажет наш Театр кукол «Петрушка», — рассказал на своей странице в соцсети глава города Вадим Шувалов.

Кроме того, региональная общественная организация Югры помощи детям, взрослым и инвалидам с расстройствами аутистического спектра «Дети Дождя» предлагает всех неравнодушных присоединиться к флешбому в соцсетях, опубликовав фотографию в синей или голубой одежде с хэштегом #поддерживаюдетидождя.