​Сургутяне пожаловались на массовое отравление в детском саду

В крупном городском паблике в «Вконтакте» сургутяне обсуждают массовое отравление детей в дошкольном учреждении. Мужчина, представившийся отцом воспитанника частного детского сада «Артемоша», заявил, что за прошедшие выходные пятеро детей поступили в инфекционное отделение Сургутской окружной клинической больницы.

По данным клиники, в субботу и воскресенье в инфекционное отделение поступили только два ребенка — их состояние врачи оценивают, как «средней тяжести». При этом дети поступили в разное время и диагнозы у них отличаются. Об этом рассказали сотрудники больницы в разговоре с ИА СИА-ПРЕСС.

Информацию о массовом отравлении опровергли и в окружном управлении Роспотребнадзора.

«За последнее время не было зарегистрировано ни одного экстренного вызова в детском саду «Артемоша», — пояснила корреспонденту СИА-ПРЕСС заместитель руководителя ведомства в Югре Инна Кудрявцева.