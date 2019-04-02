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​Сургутянам предложили самостоятельно решить проблему со сбором комиссии за коммуналку

Администрация города не может напрямую влиять на эти вопросы

Администрация Сургута предложила людям, не желающим платить комиссию за коммуналку, поменять договор с управляющей компанией.

Этот вариант, как одно из решений, чиновники предложили сургутянину, который обратился к ним через портал «Твой Сургут»: «На СИА-ПРЕСС прошла статья о возможной комиссии за платежи по коммунальным услугам). Насколько это соответствует действительности? Может стоит осуществить превентивные меры, дабы избежать очередной волны недовольства? Результат ведь будет предсказуемым», — пишет Сергей Калеев.

На его обращение ответила начальник отдела тарифного регулирования и контроля в сфере городского хозяйства администрации Сургута Инна Бурундукова. Она пояснила, что по закону управляющие компании могут принимать платежи от собственников, привлекая платежных агентов, которые, в свою очередь, могут брать за свои услуги комиссию.

А так как взаимоотношения собственников и УК регламентируются договором управления многоквартирным домом, то «вопрос взимания комиссионного сбора должен быть урегулирован собственниками совместно с выбранной ими управляющей организацией».

В случае безуспешности переговоров, чиновники советуют собственникам:

  • «обратиться в суд»;
  • «на своем общем собрании принять решение об изменении условий договора управления, в частности, в отношении заключения управляющей организацией договора на оказание услуг по расчетно-кассовому обслуживанию с расчетно-кассовыми центрами, работающими без взимания комиссионного сбора»;
  • На общем собрании выбрать иную УК;
  • На общем собрании выбрать иной способ управления МКД.

В «правильном» договоре управления должны быть указаны порядок определения цены договора, размера платы за ЖКУ, а также порядок внесения такой платы.

Также чиновница подчеркнула, что «позиция администрации города, что управляющими организациями и ООО «РКЦ ЖКУ» не должен взиматься комиссионный сбор при оплате гражданами за ЖКУ, остается неизменной».


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02 апреля в 07:45, просмотров: 1542, комментариев: 6


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Комментарии:
Моби
не нравится
02 апреля в 09:40
При оплате через сайт так и нет комиссии. Что мешает платить так?
Александр Моби
не нравится
02 апреля в 12:37
А что мешает комиссию ввести? Скорее всего так и будет
beavis Моби
не нравится
02 апреля в 12:58
Слышал звон, да не знаешь где он?
Моби beavis
не нравится
02 апреля в 13:20
в пятницу оплачивал
beavis Моби
не нравится
02 апреля в 13:27
ркц жку ждет ответа от ФАС, после этого вернет комиссию
Моби beavis
не нравится
02 апреля в 13:35
ну тогда потом надо будет с жильцами проработать вопрос смены ук либо заключения прямых договоров с поставщиками.
Это сложно, людей надо собрать, убедить. Но можно.
Для сравнения - в воронеже плачу за свет, воду, тепло - каждому поставщику отдельно без всякой комиссии. В УК плачу только за обслуживание и охранные услуги.
Но это изначально было так, так что проще получается.

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