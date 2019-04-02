​Сургутянам предложили самостоятельно решить проблему со сбором комиссии за коммуналку

Администрация Сургута предложила людям, не желающим платить комиссию за коммуналку, поменять договор с управляющей компанией.

Этот вариант, как одно из решений, чиновники предложили сургутянину, который обратился к ним через портал «Твой Сургут»: «На СИА-ПРЕСС прошла статья о возможной комиссии за платежи по коммунальным услугам). Насколько это соответствует действительности? Может стоит осуществить превентивные меры, дабы избежать очередной волны недовольства? Результат ведь будет предсказуемым», — пишет Сергей Калеев.

На его обращение ответила начальник отдела тарифного регулирования и контроля в сфере городского хозяйства администрации Сургута Инна Бурундукова. Она пояснила, что по закону управляющие компании могут принимать платежи от собственников, привлекая платежных агентов, которые, в свою очередь, могут брать за свои услуги комиссию.

А так как взаимоотношения собственников и УК регламентируются договором управления многоквартирным домом, то «вопрос взимания комиссионного сбора должен быть урегулирован собственниками совместно с выбранной ими управляющей организацией».

В случае безуспешности переговоров, чиновники советуют собственникам:

«обратиться в суд»;

«на своем общем собрании принять решение об изменении условий договора управления, в частности, в отношении заключения управляющей организацией договора на оказание услуг по расчетно-кассовому обслуживанию с расчетно-кассовыми центрами, работающими без взимания комиссионного сбора»;

На общем собрании выбрать иную УК;

На общем собрании выбрать иной способ управления МКД.

В «правильном» договоре управления должны быть указаны порядок определения цены договора, размера платы за ЖКУ, а также порядок внесения такой платы.

Также чиновница подчеркнула, что «позиция администрации города, что управляющими организациями и ООО «РКЦ ЖКУ» не должен взиматься комиссионный сбор при оплате гражданами за ЖКУ, остается неизменной».