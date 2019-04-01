Сургут вошел в топ-10 городов России, где можно быстрее всего накопить на двухкомнатную квартиру

Сургут попал в топ-10 российских городов, где быстрее всего можно накопить на двухкомнатную квартиру. По подсчетам аналитиков Domofond.ru, среднестатистической сургутской семье понадобиться 5 лет и 5 месяцев, чтобы собрать нужную сумму — 4,4 миллиона рублей.

С такими показателями Сургут расположился на девятом месте соответствующего списка. В тройку лидеров вошли Магнитогорск, Нижний Тагил и Мурманск: здесь собрать нужную сумму получится за 4 года. Нижние строки заняли курортные города Севастополь и Сочи, а также Москва. В столице для покупки «двушки» потребуется собирать деньги больше 13 лет, в Сочи — больше 17, а в Севастополе — 14 лет и 8 месяцев.

«Сроки рассчитывались для семьи, в которой работают два человека, при условии, что они будут каждый месяц откладывать на покупку заработную плату одного из них. Для расчета взята средняя заработная плата в соответствующих регионах по данным Росстата и средние цены предложения двухкомнатных квартир по данным Domofond.ru», — пояснили аналитики.

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