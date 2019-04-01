​В сети появилось видео, на котором чешуйница бегает по школьной столовой в Сургуте

В социальной сети «ВКонтакте» появилось видео, на котором видно, как по обеденному столу школы бегает белое насекомое, предположительно чешуйница. Информация об этом появилась в местном городском сообществе «К-Информ».

В комментариях к видео указано, что инцидент произошел в школе №31. Комментаторы сообщества, по их словам, учившиеся в этой школе, заявили, что узнали родные места обучения.

Представители администрации школы №31 в разговоре с корреспондентом ИА СИА-ПРЕСС от комментариев отказались, однако отрицать того, что видео снято в их учебном заведении не стали.

Справка:

Чешуйница – мелкое бескрылое насекомое, помимо прочего, часто обитающее в жилых домах или на продовольственных складах. Чешуйницы не представляют опасности для человека и не кусаются. Случаи контакта людей с чешуйницами не выявили негативного влияния на здоровье человека.