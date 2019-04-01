В Федоровском открыли новый спортивный комплекс

В поселке Федоровский Сургутского района на минувших выходных открылся новый спортивный комплекс. Он появился на месте снесенного комплекса «Дельфин», а строительство заняло два года. Примечательно, что возведение было полностью профинансировано за счет средств бюджета Сургутского района.

«При строительстве применяли запатентованные канадские технологии, которые позволили снизить общий вес конструкции при сохранении жесткости. Переговоры о реализации проекта нового спортивного комплекса мы вели с 2012 года. Строили на свои деньги, смогли выделить около 160 миллионов рублей», – рассказал журналистам начальник управления культуры, туризма и спорта Сургутского района Руслан Марценковский.

Спортивный комплекс оснащен современным залом, который позволяет заниматься всеми игровыми видами спорта, начиная от волейбола и заканчивая мини-футболом. Также на втором этаже расположен небольшой тренажерный зал. Единовременно в таком комплексе заниматься спортом смогут заниматься 80 человек, а наблюдать за соревнованиями – 150 зрителей, для которых оборудованы трибуны. Это уже третий спортивный объект, открытый в Федоровском – в поселении также работает два крытых катка. В планах у администрации Сургутского района запустить 25-метровый бассейн.

«После того, как откроем бассейн, план по спортивным объектам в Федоровском будет выполнен на 100 процентов. В этом году мы собираемся запустить еще три крупных проекта: киберарена в Барсово, центр единоборств в Солнечном и спортивный комплекс в Угуте. В абсолютных цифрах в 2019 году Сургутский района потратит на спортивные объекты еще 300 миллионов рублей», – поделился планами глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

На открытие комплекса собрались спортсмены Федоровского, которые давно ждали появление такого объекта. О том, что в поселке на хватало спортивных площадей, говорили и сами жители пришедшие на торжественную церемонию запуска комплекса.

«Для меня, как для работника образования, воспитание подрастающего поколения невозможно без спорта. У нас сильно не хватало таких спортивных объектов. Хочется сказать спасибо всем, кто принимал участие в строительстве нового комплекса. Что удобно: на этом месте раньше был «Дельфин», поэтому все привыкли к тому, что здесь всегда занимались спортом. Да и рядом школы находятся, так что детям удобно будет», – поделилась своими впечатлениями заведующая федоровским детским садом «Умка» Светлана Кривоблоцкая.