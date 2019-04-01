В Сургуте прокуратура заставила администрацию города построить тротуар. Работу сделают к осени

В Сургуте на улице Рационализаторов собираются построить тротуары за 43,5 миллиона рублей. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок. Еще в 2015 году администрация города проиграла суд сургутской прокуратуре, которая требовала устранить нарушения на этой дороге – там отсутствовали пешеходные дорожки.

Согласно конкурсной документации, протяженность тротуаров должна составить почти три километра, а ширина – 2,25 метра. Подрядчик должен сам установить недостающие дорожные знаки, барьерные и пешеходные ограждения, разметку на переходах, светофоры, урны. Все работы должны быть завершены до 15 сентября. Результаты аукциона должны станут известны 19 апреля.

Напомним, ранее стало известно, что администрация Сургута собирается реконструировать Пролетарский проспект.