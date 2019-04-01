​81-летняя сургутянка захотела купить лекарства через Интернет по выгодной цене и лишилась крупной суммы денег

Полицейские Сургута разыскивают мошенников, которые украли 185 тысяч рублей у 81-летней жительницы города.

«Потерпевшая в сети Интернет на одном из сайтов увидела объявление о продаже лекарственного препарата по привлекательной цене. Пенсионерка оставила заявку на приобретение, после чего ей позвонил оператор интернет-магазина и убедил заявительницу произвести оплату за заказ. Женщина, будучи уверенной в достоверности информации и не подозревая о корыстном умысле, отправилась в отделение банка и осуществила перевод денежных средств в размере 185 тысяч рублей. После этого номер телефона, с которого звонил оператор, стал недоступен», — рассказали в пресс-службе УМВД Сургута.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.