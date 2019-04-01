​В Сургуте будут готовить добровольцев для помощи на лесных пожарах, паводках и других ЧС

В Сургуте появился Гуманитарный добровольческий корпус, который в том числе будет готовить добровольцев для помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций в Югре и всем мире. Так, например, первых помощников из числа югорчан планируется подготовить к ожидаемому в округе весеннему паводку и ежегодным лесным пожарам. Об этом СИА-ПРЕСС сообщил председатель Гуманитарного добровольческого корпуса Эдуард Логинов.

«Надеемся к моменту паводка сформировать отряд из 200-300 добровольцев, чтобы качественно противостоять половодью, — рассказывает Логинов. — Главное направление работы Гуманитарного добровольческого корпуса на сегодняшний день — обучение добровольцев ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Такое обучение в России никем не проводится. У нас же есть предварительная договоренность с СурГУ, сейчас прорабатываем учебные планы, думаем над формой обучения: онлайн или очная. Также в обучение будет входить медицинская подготовка с международной сертификацией».

В планах у Гуманитарного добровольческого корпуса — работа с Министерством иностранных дел России по налаживанию контактов для участия югорских добровольцев в международных добровольческих миссиях. А для того, чтобы преодолеть языковой барьер, московский Институт имени Пушкина — соучредитель корпуса, будет осуществлять бесплатную полугодовую языковую подготовку добровольцев.

Подробную информацию можно найти в группе Гуманитарного добровольческого корпуса.