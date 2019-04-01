​Двое сургутян привезли из Вьетнама алкоголь со рептилиями. Их ждет штраф

Двое жителей Сургута будут оштрафованы за то, что привезли с отдыха во Вьетнаме алкоголь с рептилиями. Спиртное было изъято во время таможенного контроля в аэропорту экономической столицы Югры.

«У двух граждан Российской Федерации обнаружены экзотические сувениры, а именно — различные алкогольные настойки, «имеющие высокий лечебный эффект», содержащие растительные корни, ящериц, змей и представителей морской фауны. По результатам проведенных экспертиз в составе одного из образцов настойки на змее и травах находилась кобра индийская, а в другой бутылке - морской конек, защищаемые Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения», — рассказали в пресс-группе Ханты-Мансийской таможни.

В ведомстве посоветовали знакомиться с требованиями таможенного законодательства, чтобы не омрачать впечатления от отпуска.