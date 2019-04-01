​Народный артист России Николай Цискаридзе стал гостем фестиваля «Зеленый шум» в Сургуте

Сегодня, 1 апреля, Сургут посетит народный артист России Николай Цискаридзе. В планах у ректора Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой принять участие в пресс-конференции с городскими и региональными СМИ, а также представить своих студентов на открытии фестиваля искусств «Зеленый шум». Об этом ИА СИА-ПРЕСС рассказали в пресс-службе Сургутской филармонии.

«В 16:00 сургутяне смогут увидеть генеральную репетицию спектакля «Щелкунчик» (третий акт) на мастер-классе педагога академии Фетона Миоцци, а в 19.00 фестиваль «Зеленый шум» откроется балетом», — поделились с корреспондентом СИА-ПРЕСС сотрудники филармонии.

Также специалисты пресс-службы отметили, что десант Академии русского балета из Санкт-Петербурга прибыл в Югру накануне. Более 50 студентов вчера посетили экспозиции в Сургутском краеведческом музее, а сегодня им предстоят репетиции и выступление.

Справка:

Молодежный фестиваль искусств «Зеленый шум» проходит в Югре в седьмой раз. Проект был основан Сургутской филармонией в 2013 году. Мероприятие объединяет молодых музыкантов из разных городов России и зарубежья, чтобы юные таланты могли обменяться опытом и идеями. Организаторы заявляют, что многим участникам еще нет 20 лет, но они уже лауреаты международных конкурсов и обладатели престижных премий.

Фото: www.russianlook.com.