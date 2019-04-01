​В Сургуте на пожаре погиб мужчина

В ночь на понедельник, 1 апреля, в Сургуте во время в жилом доме на улице Нагорной погиб мужчина. Об этом ИА СИА-ПРЕСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Сообщение о возгорании на третьем этаже пятиэтажного дома поступило в 4.08. На месте происшествия работали шесть пожарных расчетов. К моменту их прибытия из окон одной из квартир валил дым. Спасателям пришлось вскрывать дверь квартиры. В комнате, где произошло возгорание, обнаружено тело мужчины без признаков жизни.

«По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем», — уточнили в ведомстве.

Обстоятельства трагедии устанавливают дознаватели и следователи.