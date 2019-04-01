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​В Сургуте сгорела Audi A7, припаркованная во дворе

Фото: vk.com/kinform
Фото: vk.com/kinform

В ночь на понедельник, 1 апреля, во дворе дома №6 по улице Энтузиастов в Сургуте сгорел автомобиль Audi A7.

По данным очевидцев, во время пожара произошел взрыв. Судя по снимкам с места происшествия, опубликованном в паблике «К-Информ» во «ВКонтакте», у машины загорелся двигатель. Передняя часть полностью уничтожена огнем - повреждены двигатель,капот, салон закопчен.

«Сообщение о возгорании автомобиля Audi A7 поставило в 03.59. Пожар локализован в 04.05, ликвидирован в 04.07. На тушение пожара от МЧС России выезжали две единицы специальной техники, семь человек личного состава. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрооборудования», — сообщили ИА СИА-ПРЕСС в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.


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Сегодня в 09:42, просмотров: 433, комментариев: 0


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