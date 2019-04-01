​Илья Варламов приедет в Сургут на БДСМ с Шуваловым в апреле

В апреле Сургут вновь посетит популярный блогер-урбанист Илья Варламов. Визит в экономическую столицу Югры он анонсировал на своем сайте.

«В ближайшее время по России будут съемки нового сезона моего шоу БДСМ, где я гуляю по городам с мэрами. На апрель точно договорились с Сургутом, Калининградом и Нижним Новгородом. Скорее всего, получится договориться с Екатеринбургом и Тулой», — сообщил Варламов.

Приглашение в Сургут блогер получил от главы города Вадима Шувалова в январе этого года, когда Варламов раскритиковал проект реконструкции ж/д вокзала. «Как Глава города я стараюсь в первую очередь прислушиваться к сургутянам. Каждый имеет право на своё мнение, и жители Сургута своё высказали: за этот проект проголосовало большинство ещё в 2016 году. Думаю, что это правильно — делать город таким, каким его хотят видеть горожане. Готов пригласить Илью в гости: обсудим проект реконструкции вокзала лично, а кроме того покажу наш замечательный город. Надеюсь, что беседа пройдёт в конструктивном русле, и человек с таким опытом поможет найти варианты решения более насущной проблемы, например, вопрос с парковками. А пока, повторюсь, что выбор горожан заслуживает уважения», — написал тогда градоначальник.

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