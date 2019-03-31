​Один из старейших и влиятельных топ-менеджеров «Сургутнефтегаза» ушел на пенсию

Заместитель генерального директора «Сургутнефтегаза» Валерий Татарчук ушел на пенсию. Сегодня, 31 марта, в компании прошли проводы топ-менеджера. Об этом СИА-ПРЕСС сообщили источники в правительстве Югры, информацию подтвердили в «Сургутнефтегазе». Валерий Татарчук курировал в главном градообразующем предприятии Сургута социальные программы. Его заменит начальник торгово-производственного управления «Сургутнефтегаза» Сергей Сидоров.

Валерию Татарчуку 66 лет, из них почти 45 лет он проработал в «Сургутнефтегазе». Свой профессиональный путь он начал с должности электромонтера, с которой вырос до главного энергетика компании, после чего был назначен замгендиректора по жилищно-коммунальному и социальному направлению. В августе 2018 года он получил от президента Владимира Путина орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.

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