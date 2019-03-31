​Объявлен аукцион на реконструкцию сургутского ж/д вокзала

ООО «РЖД» объявило аукцион на реконструкцию сургутского железнодорожного вокзала. Максимальная цена контракта — 2 миллиарда 294 миллиона рублей, следует из документов, размещенных на сайте госзакупок.

Итоги аукциона подведут 8 мая 2019 года. Из технического задания следует, что работы по реконструкции будут вестись до 2024 года. В 2019 году планируют потравить 176,5 миллиона рублей, в 2020-м — 633,1 миллиона, в 2021-м — 663,7 миллиона, в 2022-м — 404,6 миллиона, в 2023-м — 63 миллиона рублей. Перечень работ занял 18 страниц.

Ранее сообщалось, что реконструкция ж/д вокзала Сургута обойдется в 2,5 миллиарда рублей. Годом завершения работ назывался 2021-й.

В январе 2019 года Омский филиал Главгосэкспертизы России опубликовал одобренный проект реконструкции вокзала. Его раскритиковали ряд экспертов, а также спровоцировали заочную дискуссию блогера Ильи Варламова с главой Сургута Вадимом Шуваловым.

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